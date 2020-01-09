Какими были армяно-российские отношения в 2019 году?

Внешняя политика Армении отличилась активностью и шагами, направленными на повышение ее эффективности. Это касается развития внешних связей Армении по всем направлениям, в том числе и с Российской Федерацией.

В армяно-российских отношениях наблюдается укрепление взаимного доверия. Этому в первую очередь способствовало повышение уровня взаимного признания военно-политического руководства двух стран посредством активных контактов и визитов в двустороннем и многостороннем форматах. После бархатной революции в Армении и парламентских выборов, проведенных в декабре 2018 г., крайне важно было обеспечить непрерывность нормальных отношений между законодательными и исполнительными органами обеих стран-союзников и укрепление взаимного доверия. С другой стороны, было необходимо время, чтобы стороны уточнили свои приоритеты в условиях новых реалий. Кроме того, провозглашенный официальным Ереваном подход к “исключению поворотов во внешней политике” проявился и на практике, способствуя укреплению союзнической атмосферы между сторонами.

За это время, конечно, некоторые информационно-экспертные круги, различные политические группы, руководствуясь внутриполитическими интересами или подстрекательством третьих стран, выражали обеспокоенность судьбой армяно-российских отношений и возможным кризисом. Однако Ереван и Москва за последние полтора года проявили достаточно конструктивный стиль работы и заинтересованность в развитии отношений, что позволило укрепить взаимное доверие между двумя странами.

Об укреплении взаимного доверия и продолжительном и динамичном развитии отношений свидетельствует ряд реалий. Во-первых, это заметно в официальных заявлениях российской стороны, которые делаются в последние месяцы. В ноябре с первым официальным визитом (после революции) в Армению прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров, который охарактеризовал внешнюю политику Армении как “сбалансированную и ответственную”. Была важна и программа консультаций на 2020 - 2021гг., подписанная министерствами иностранных дел РА и РФ. Важным показателем сотрудничества в сфере внешней политики является также и взаимодействие на международных площадках в рамках различных голосований с логикой взаимного учета интересов обеих стран. Этому, несомненно, придается важность с обеих сторон, особенно в случае чувствительных вопросов.

В течение года российские чиновники высоко оценили также успешное председательство Армении в ЕАЭС и инициативность в вопросе повышения эффективности в ОДКБ.

В 2019 году Армения и Россия тесно сотрудничали и в сфере безопасности. Продолжилась поставка вооружений Армении. В частности, следует выделить приобретение Арменией первой партии зенитно-ракетных комплексов “ТОР” и многофункциональных истребителей “Су-30”. Сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран продолжилось как в различных двусторонних форматах, так и в рамках ОДКБ и СНГ. Значительным был визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Армению, в ходе которого были достигнуты важные договоренности, связанные с удвоением боевого потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри и усовершенствованием инфраструктур. Значение этой договоренности следует рассматривать в двух аспектах. Во-первых, удвоение боевого потенциала важно с точки зрения общей модернизации базы, пополнения новыми видами вооружения и повышения боеспособности. С другой стороны, это решение в каком-то смысле является важным посланием некоторым региональным государствам, учитывая их не предсказуемую активность за последние месяцы.

О высоком уровне сотрудничества свидетельствует гуманитарная миссия в Сирии в сотрудничестве с властями Сирии и российскими силами. Надо подчеркнуть, что, в отличие от Армении, другие союзники России в ОДКБ не проявили подобной инициативы. Этот шаг Армении, конечно, в первую очередь был важен именно с точки зрения оказания гуманитарной помощи армянской общине и дружественному народу Сирии. Отправка гуманитарной миссии в Сирию была высоко оценена Россией, она была воспринята и другими международными партнерами. Более того, армянская миссия в Сирии сейчас разрабатывает формат сотрудничества с офисом ООН по координации гуманитарных вопросов Алеппо по его предложению.

Не менее важным было также и сотрудничество в сфере биологической безопасности, что позволит укрепить наши возможности и потенциал в сфере биологической безопасности. Между Арменией и Россией планируется подписание меморандума, который, согласно официальным заявлениям, сейчас находится на стадии межведомственного согласования.

В 2019 г. продолжились переговоры по цене на поставку газа. Не секрет, что обсуждения по поводу цены на газ в армяно-российских отношениях носят периодический характер. В результате переговоров стороны пришли к соглашению, что поставка газа с 1-го января 2020 года будет продолжена по тем же условиям, включая и цену на газ. Подобная договоренность, по всей видимости, носит временный характер. Для ценообразования газа необходим более предсказуемый и долгосрочный механизм. Такой механизм будет внедрен, когда на территории ЕАЭС начнут функционировать общие рынки энергоносителей.

В 2019 г. другим важным вопросом в армяно-российских отношениях было повышение эффективности компаний с российским капиталом в Армении. В этом плане примечательными были развития вокруг Южно-Кавказской железной дороги. Они показали, что и армянская, и российская стороны настроены довольно конструктивно и готовы предпринять шаги, направленные на повышение эффективности компании.

Подводя итог, можно однозначно констатировать, что армяно-российские отношения, несмотря на пессимистические прогнозы различных кругов, в 2019 году будут продолжены, отличились укреплением атмосферы взаимного доверия, активными двусторонними контактами высокого уровня, что создает новые возможности с точки зрения развития союзнических отношений. Примечательно, что стороны уже договорились о визитах в следующем году, в частности, в 2020 году премьер-министр Армении с официальным визитом будет в Москве, а президент РФ с официальным визитом - в Ереване.

Вардуи Арутюнян