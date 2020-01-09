У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь

У канадского певца Джастина Бибера обнаружили болезнь Лайма. Об этом сам артист заявил в своем инстаграме.

"Многие люди говорили, что Джастин Бибер хреново выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом", — написал Бибер.

Он добавил, что ему пришлось пережить тяжелые два года, но благодаря правильному лечению "пока еще неизлечимой болезни" он идет на поправку и сможет снова выступать,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, вызываемое пятью видами бактерий, которые передаются через укус клещей. Недуг обладает большим многообразием клинических проявлений, среди которых: жар, головные боли, усталость и кожная сыпь. В некоторых случаях поражаются ткани суставов, сердце, нервная система и глаза. Болезнь Лайма может закончиться летальным исходом или инвалидностью в случае несвоевременного или неадекватного лечения.