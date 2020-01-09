Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна отложено

Судебное заседание по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и других отложено.

Как сообщает Арменпресс, адвокат Юрия Хачатурова Мигран Погосян ходатайствовал отложить судебное заседание, мотивируя это тем, что у него есть и другое судебное заседание и он узнал об этом лишь вечером 8 января.

Судья Анна Данибекян удовлетворила ходатайство адвоката и отложила заседание. Следующее судебное заседание состоится 14 января в 13: 00.

По уголовному делу о событиях 1 - 2 марта 2008 года Кочаряну было предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса РА – свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами.