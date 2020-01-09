Украина будет недополучать около 450 миллионов долларов в год из-за запуска "Турецкого потока". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход. Мы оцениваем его порядка 450 миллионов (долларов – ред.) в год… Мы просто не заработаем эти деньги", - сказал Макогон, отвечая на вопрос журналистов о том, какие убытки может понести Украина от запуска "Турецкого потока". Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Наш".

Церемония запуска "Турецкого потока" прошла в среду Стамбуле с участием президентов РФ, Турции и Сербии Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Александра Вучича, а также премьера Болгарии Бойко Борисова.