Напряженная атмосфера на некоторое время заморожена: эксперты о проблеме США – Иран

Иран и США проявили достаточно благоразумия, напряженная атмосфера временно ослабла.

Это на пресс-конференции в зале Арменпресс высказала иранист Гоар Искандарян, комментируя заявление президента США.

“Не стоит переоценивать или недооценивать ни одну из сторон, говоря, что та или иная сторона проиграла или выиграла. Иран осуществил свою операцию, а затем заявил, что это ответ США, и он не заинтересован в войне. Президент США сделал заявление, сказав, что все хорошо. Сегодня можно сказать, что напряженная атмосфера временно заморожена”, - подчеркнула Гоар Искандарян. Она отметила, что проблема, конечно, остается, и стороны должны быть в состоянии преодолеть сложившуюся ситуацию, найти решения. В этом случае переговоры иранист считает основной возможностью разрешения ситуации. Хотя она и добавила, что на данном этапе есть много “если”, следовательно, вряд ли в настоящее время будут вестись переговоры.

Перераспределение каких сил может произойти на Ближнем Востоке, выйдут ли США из региона с учетом решения некоторых стран, особенно Ирака о военном присутствии США?

Арабист Саргис Григорян отметил, что такого не может быть. Иракский парламент, конечно, принял такое решение, однако США заявили, что не собираются выходитьиз региона.

Арабист не считает, что Иран и США пойдут на прямые столкновения, тем более, что в обеих странах в 2020 году ожидаются выборы. Обе страны продемонстрировали свою силу, сейчас, найдя определенную рациональную грань, пытаются ослабить напряженность”, - сказал Саркис Григорян.

Касаясь заявления и позиции Армении по сложившейся ситуации, эксперты отметили, что были четко взвешенные заявления. В эти дни Армения сделала все необходимое. В МИД Армении состоялось совещание, после чего было распространено заявление. За этим последовало совещание в Минобороны, затем глава МИД Ирана провел телефонный разговор со своим армянским коллегой. В посольстве Ирана в Армении открылась Книга соболезнований, в которой записи сделали разные чиновники. Эксперты подчеркнули, что и Иран, и США являются дружественными для Армении странами, сбалансированная позиция была правильным шагом. Арабист Саркис Григорян добавил, что Армения должна быть более инициативной, учитывая то, что в разных ближневосточных странах у нас есть армянские общины.

Иран запустил 15 баллистических ракет по базам дислокации военнослужащих США в Ираке, 11 из которых поразили цели. Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о начале операции по отместке за убийство генерала Касема Сулеймани. После ракетного обстрела президент США выступил с заявлением, опровергнув информацию о наличии жертв с американской стороны. “У нас нет жертв. Все наши солдаты в безопасности, наши военные базы понесли минимальный ущерб”, - отметил Трамп. Президент США призвал союзников отказаться от ядерного соглашения с Ираном и работать над новым соглашением с Ираном, которое “сделает мир более безопасным”.