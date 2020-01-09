Ученые опровергли главный миф о причинах ожирения

На развитие ожирения больше влияет образ жизни человека, чем генетическая предрасположенность. Как передает Арменпресс, об этом сообщили ученые, работа которых опубликована в JAMA Cardiology.

Сотрудники Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса проанализировали данные 2,5 тысячи американцев, которые в течение 25 лет участвовали в исследовании о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты следили за изменением индекса массы тела, а также использовали математические модели, позволяющие дать оценку риска развития ожирения для каждого участника на основе их ДНК.

В результате ученые выяснили, что факторы окружающей среды (в том числе социальные) определяют риск появления ожирения на 80 процентов, а генетика — только на 13,6 процента. По словам авторов работы, исключение составляют люди с редкими наследственными причинами болезни.