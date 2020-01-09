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В Сирию за сутки вернулись почти 1,2 тысячи беженцев из-за рубежа

В Сирию за сутки вернулись почти 1,2 тысячи беженцев из-за рубежа

Почти 1,2 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,  следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 176 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 204 человека (женщин – 62, детей – 104), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 972 человека (женщин – 181, детей – 308)", - говорится в сообщении.

 

 




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