Прогнозы экономического роста Армении в отличие от соседей носят стабильный характер: Всемирный банк

Согласно январскому Докладу 2020 года О глобальных экономических перспективах Всемирного банка (GEP), прогнозы экономического роста в Армении носят стабильный характер. Как представляет Арменпресс, Доклад о глобальных экономических перспективах опубликован на сайте ВБ.

“Согласно Докладу Глобальные экономические перспективы 2020 года, несмотря на то, что темпы экономического роста на Южном Кавказе имеют тенденцию к снижению, прогнозы роста Армении в отличие от соседних стран носят стабильный характер. В частности, на 2020 год прогнозируется 5,1% роста, на 2021 и 2022 год - 5,2%", - говорится в докладе.

Согласно докладу, частное потребление в Армении, мощная промышленная деятельность и восстановление добычи полезных ископаемых способствовали ускорению экономического роста на Южном Кавказе до 3,7%.

Согласно глобальному экономическому докладу, экономический рост в Европе и Центральной Азии в 2019 году составил 2% - самый низкий рост за последние три года. Причина - резкое падение экономической активности Турции в 2018 году из-за воздействия серьезных потрясений на финансовом рынке, а также низкий уровень спроса и добычи нефти в Российской Федерации.

“В условиях спада активности промышленности и медленных темпов притока инвестиций рост экспорта в регионе был низким. Ожидается, что к 2020 году экономический рост в регионе достигнет 2,6% в связи со стабилизацией цен на основные товары, экономическим ростом еврозоны, а также восстановлением экономического роста Турции (до 3%) и России (до 1,6%). Ожидается, что национальные проекты в России, в том числе и инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал, придадут стимул этому росту”, - говорится в докладе.