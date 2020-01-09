Полиция представила результаты усиленного режима несения службы в связи с Новым годом

С 21 декабря Полиция перешла на усиленный режим несения службы. Цель — обеспечение безопасности наших граждан и туристов в предпраздничные и праздничные дни.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в канун Нового года сотрудники Патрульно-постовой службы, Дорожной полиции, служащие Войск полиции и сотрудники уголовного розыска в рамках усиленного режима несения службы побывали в общественных местах, торговых центрах, на рынках и прилегающих к ним территориях.

В праздничные дни, в частности в канун Нового года, как и ожидалось, на площади Республики были многочисленные туристы и граждане. На площади и прилегающих к ней улицах несли усиленную службу сотрудники почти со всех отделений Полиции. И можно с радостью констатировать, что в ходе проведенного на площади Республики торжественного мероприятия не произошло ни одного серьезного инцидента или несчастного случая.

Помимо служащих Патрульно-постовой службы, служащие Войск полиции, Образовательного комплекса и других подразделений также были вовлечены в охрану общественного порядка и обеспечении безопасности граждан. Сотрудники оперативных подразделений также несли специальную службу.

В эти дни с особой нагрузкой работали также служащие Дорожной полиции.

Дорожные полицейские в столице и марзах обнаружили многочисленных водителей-правонарушителей. В центре особого внимания были водители, которые управляли ТС в нетрезвом состоянии, превышали скорость и проявляли очевидное неуважение к другим участникам дорожного движения. Все правонарушители были привлечены к административной ответственности, а в некоторых случаях их транспортные средства были доставлены на специально охраняемую площадку Дорожной полиции.

В канун Нового года, в предпраздничные и праздничные дни сотрудники Полиции, в частности сотрудники уголовного розыска, раскрыли случаи убийства, разбойных нападений, причинения телесных повреждений, побоев, а также нарушения молчания.

Отметим, что по окончании усиленной службы также Полиция будет продолжать выполнять все отведенные ей законом функции по обеспечению безопасности граждан и общества.