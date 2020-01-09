Надеемся, что в ближайшие дни все успокоится: Армен Григорян

По мнению секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, напряженность в отношениях США - Иран идет на деэскалацию. Об этом Армен Григорян заявил в беседе с журналистами после заседания правительства. Конечно, мы всегда готовимся к худшему, но в целом, могу сказать, что мы проделали очень масштабную работу и во время сирийского кризиса, и во время иранского. Можно сказать, что наши институциональные возможности увеличились, мы смогли разработать и план эвакуации, и план реагирования на кризис, что, я думаю, является очень важным прогрессом для нашей системы управления. В некотором смысле, после этих двух кризисов наши институциональные возможности стали сильнее, и мы лучше четко знаем, что будем делать”, - сказал Григорян.

На вопрос о том, собирается ли Армения выступить посредником между США и Ираном, секретарь Совбеза ответил: “Подобный вариант пока не обсуждался. Конечно, у нас есть желание, чтобы конфликт был урегулирован как можно скорее, и мы больше видим свою роль в продолжении диалога с обеими сторонами, если в этом будет необходимость. Мы готовы к любому варианту, чтобы конфликт был максимально смягчен”.

На вопрос, нет ли озабоченности в плане экономической безопасности, Армен Григорян ответил, что на данный момент у нас нет таких проблем. Мы обсудили все варианты - от безопасности продуктов питания до работы важных инфраструктур. Мы уже нашли решения для всех альтернативных путей. На случай кризиса у нас есть дорожная карта замены товаров, поэтому могу сказать, что мы готовы во всех отношениях, конечно, если не будет форс-мажорных ситуаций ”, - подчеркнул он.