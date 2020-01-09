Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

Темпы роста мировой экономики незначительно увеличатся с 2,4% в 2019 до 2,5% в 2020 году, в 2021 году - до 2,6%, в 2022 году - до 2,7%. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном в среду январском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы развития мировой экономики". В этом году документ носит название "Низкие темпы экономического роста, политические проблемы".

"В 2020 году рост мировой экономики немного ускорится и достигнет 2,5% на фоне постепенного восстановления инвестиций и торговли после существенного спада в предыдущем году, однако риски снижения этих показателей сохраняются", - отметили авторы доклада. Незначительный рост произойдет также "на фоне увеличения объемов долга и замедления роста производительности". ВБ при этом ухудшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2020 и 2021 годах на 0,2 процентного пункта (п. п.) по сравнению со своим июньским прогнозом (2,7% в 2020 году, в 2021 году - 2,8%).

Ожидается, что рост в группе стран с развитой экономикой замедлится с 1,6% в 2019 году до 1,4% в 2020 году, что будет "частично обусловлено сохраняющейся вялостью конъюнктуры в обрабатывающей промышленности". Согласно прогнозам, темпы роста экономики США в этом году замедлятся с 2,3% в 2019 году до 1,8%, что станет "отражением негативных последствий предпринятого ранее повышения пошлин и роста неопределенности". Прогноз по темпам экономического роста в зоне евро был пересмотрен в сторону понижения: "Как ожидается, они уменьшатся [с 1,1% в 2019 году] до 1% на фоне низкой активности в промышленности".

ВБ выделяет ряд рисков, которые могут замедлить темпы роста мировой экономики. К их числу относят "новое обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах".