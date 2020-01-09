Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing при взлете 8 января из аэропорта Тегерана ракетой ЗРК "Тор" российского производства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов в комментарии изданию "Цензор.нет".

"Сегодня ночью, согласно решению президента Украины Владимира Зеленского, государственная комиссия по расследованию катастрофы Boeing компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств, - рассказал он. - В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана. Изучаются различные версии внезапного падения самолета".

По словам секретаря СНБО, "среди основных - поражение самолета ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет".

Кроме того, продолжил Данилов, изучаются возможность столкновения самолета с БПЛА либо другим летающим объектом, версии разрушения и взрыва двигателя по техническим причинам, взрыва внутри самолета в результате террористического акта.