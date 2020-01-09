Правительство Армении в прошлом году одобрило 57 инвестиционных программ

Правительство Армении в 2019 году одобрило 57 инвестиционных программ на сумму 212 млрд драмов. Об этом на заседании правительства заявил министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

“В рамках этоих программ мы предоставили льготы на освобождение от таможенной пошлины в размере 14,8 млрд драмов. Планируется, что должно быть создано 3 320 рабочих мест. Некоторые из этих программ продолжительны, то есть не только были реализованы в 2019 году, но и продолжатся в 2020 году, некоторые и в 2021 году.

По части многих из этих программ были даны льготы и по отсрочке налога на добавленную стоимость. Было 13 таких программ, а сумма отсрочки НДС составила 10,1 млрд. драмов”, - сказал министр.