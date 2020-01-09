Теван Погосян подход Армении к отношениям Иран - США считает абсолютно правильным

Глава Международного центра человеческого развития Теван Погосян нейтральный подход Армении в ситуации, сложившейся в регионе между США и Ираном считает абсолютно правильным. Как передает Арменпресс, подобное мнение Погосян высказал на состоявшейся пресс-конференции.

“Позиция Армении в этом вопросе вполне приемлема. У нас нет проблем ни с Ираном, ни с США. Мы готовы работать с обеими сторонами, и обе стороны это ценят”, - сказал Погосян и заметил, что этот подход сформирован не в течение одного года.

По его мнению, Армения сформировала уникальную ситуацию. Погосян отметил, что существует и конфронтация Россия - Грузия, но Армения является союзником с одной из них, с другой пытается сохранить хорошие соседские отношения, так же и в случае с США и Ираном.

“Армения не может принимать чью-либо сторону, она должна руководствоваться собственными интересами. На данный момент самым правильным подходом был именно этот подход, который и был представлен”, - заключил он.

В ночь на 3 января в результате спецоперации по распоряжению президента США Дональда Трампа вблизи Багдадского международного аэропорта были убиты руководитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), один из ключевых иранских военачальников генерал-лейтенант Касем Солеймани, а также заместитель командующего шиитским народным ополчением в Ираке «Аль-Хашд аль-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и ряд других высокопоставленных военных. 8 января Иран выпустил 15 баллистических ракет по базам дислокации военнослужащих США в Ираке, 11 из которых попали в цели.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Иран и США являются дружественными для нас странами, и в этой ситуации Армения не может быть вовлечена ни в антииранские, ни в антиамериканские действия. Премьер-министр призвал коллег из Ирана и США воздержаться от шагов, которые ухудшат и без того напряженную ситуацию в регионе и в международных отношениях.