Запрещен ввоз мяса птицы из двух областей Польши

С целью предотвращения проникновения в Республику Армения высокопатогенного гриппа птиц, зарегистрированного в Великопольском и Люблинском областях республики Польша, с 10 января по приказу руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Республики Армения запрещается ввоз в Республику Армения живой птицы (всех видов), всех видов птицеводства, сырья (перья, пух), товарных и инкубационных яиц, мясной муки, кормов, кормов (за исключением кормов, содержащих синтетические и химические вещества), полимерных и картонных яичных ящиков и прокладок из указанных областей Польши. Как сообщили Арменпресс в Инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов, основанием для ограничения послужила информация, опубликованная Всемирной организацией по охране здоровья животных (OIE).