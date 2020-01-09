Экзюпери, Ремарк, Фил Найт: на армянский язык будут переведены мировые бестселлеры

В 2020 году армяноязычные читатели смогут прочесть известные художественные произведения и мотивационные книги мировых авторов, которые пользуются большим спросом на международном книжном рынке.

Как передает Арменпресс, по инициативе издательства “Эдит принт” в этом году читателям будут представлены переводы на армянский язык исключительных образцов классических и современных авторов.

До конца текущего месяца будет представлена книга американского бизнесмена, основателя компании “Nike”, магната, мецената Фила Найта “Продавец обуви”, попавшего в список самых богатых людей мира по версии Forbes. Этот бестселлер “New York Times” представляет путь, пройденный основателем компании “Nike”, который был полон испытаний и трудностей, однако Найт сумел преодолеть все это с честью.

После выхода в свет книг, посвященных известным благотворителям Кирку Керкоряну и Галусту Гюльбенкяну, следующий благотворитель, которому издательство посвятит книгу “Король нефти” - Александр Манташянц. Он считался одним из самых богатых людей своего времени. В 1899 году Манташян создал компанию “Александр Манташев и Ко”, которая в начале 20-го века добывала более половины бакинской нефти.

Также будет доступно и произведение французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери “Цитадель”. Это самое любимое и последнее произведение автора книги “Маленький принц”, которое осталось незавершенным.

На суд читателя в армянском переводе будет вынесен и “Черный обелиск” известного немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Роман представляет Германию начала 1920-х годов. Этот период был известен гиперинфляцией и растущим национализмом. Этот роман будет впервые издан в полном переводе с оригинала.

Впервые на стол читателя с авторским правом и переводом на армянский язык будут поставлены и произведения королевы детектива Агаты Кристи. В течение 2020 года армянские книголюбы прочитают 5 произведений Агаты Кристи.

В переводе на армянский язык выйдет также и ряд бизнес- и мотивационных книг, которые помогли миллионам людей быть более успешными в своей профессиональной и личной жизни.

Детей также ждут сюрпризы в виде новых сборников сказок.