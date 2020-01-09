В Швейцарии лесной кот объявлен животным 2020 года

Швейцарская организация защитников природы Pro Natura объявила лесного кота (лат. - Felis silvestris) животным 2020 года. Этот шаг призван привлечь внимание к проблеме охраны фауны в Швейцарии. Хищник будет "послом" диких лесов, символизируя эффективную защиту природы, заявила Pro Natura.

Лесной кот находился на грани исчезновения, но в последние годы ситуация в отношении этого животного изменилась к лучшему - его ареал расширился. Охраняемые от вырубки лесные массивы предоставляют этому животному пространство для охоты и воспроизводства потомства. Лесной кот, которого называют также европейским котом, обитает в Европе, на севере Азии и в Африке. Он ведет одиночный образ жизни на определенной территории, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Швейцарии насчитывается около 1,6 млн домашних котов и кошек. Многие из них привыкли "гулять сами по себе", а некоторые одичали, и их тоже можно встретить в лесу.