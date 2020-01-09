Эксперты: общемировые оборонные расходы превысили $1,8 трлн в 2019 году

Общемировой уровень расходов на оборону превысил $1,8 трлн в 2019 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в имеющемся в распоряжении ТАСС отчете по изменению мировых оборонных расходов, изданном информационно-аналитическим издательским агентством Jane's.

"В 2019 году мировые оборонные расходы превысили $1,8 трлн. Такой результат во многом был вызван ростом оборонных расходов стран Европы", - отметили эксперты Jane's.

Согласно данным годового отчета по изменению оборонных расходов за 2019 год, опубликованного Jane's, рост общемировых оборонных расходов в 2019 году замедлился до 1% по сравнению с 6% в 2018 году. "В то время как в большинстве регионов наблюдался спад, данные затраты европейских стран выросли на 5,2%. Более того, шесть из 10 наиболее выросших в 2019 году оборонных бюджетов принадлежат государствам Европы", - сообщили эксперты, отметив, что наиболее быстрый рост оборонных расходов в 2019 году показала Болгария (125%). "Это связано с проведением страной в августе платежа за восемь истребителей F-16 Block 70", - добавили специалисты.

"По оценке Jane's, на протяжении следующих 10 лет ежегодный рост общемировых оборонных расходов составит 1,5-2%", - отметила старший аналитик агентства по оборонным расходам Фенелла Макгерти.

В топ-10 стран с крупнейшими оборонными расходами в 2019 году вошли США ($726 млрд), Китай ($217 млрд), Саудовская Аравия ($57 млрд), Индия ($57 млрд), Великобритания ($56 млрд), Франция ($53 млрд), Германия ($48 млрд), Россия ($48 млрд), Япония ($45 млрд), Южная Корея ($41 млрд). По сравнению с 2018 годом текущий список практически не изменился - Германия поднялась на седьмое место, в то время как Япония заняла девятое.