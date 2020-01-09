Джаз-оркестр выступит с праздничной концертной программой

Государственный джаз-оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Армена Уснунца отметит Старый Новый год праздничным концертом, который состоится 12 января в Союзе архитекторов Армении.

Как передает Арменпресс, оркестр выступит с новогодней программой. Прозвучат джазовые обработки рождественских и новогодних песен и мелодий.

На вечере, по традиции, кроме оркестра, выступят пианист, композитор, аранжировщик Ваагн Айрапетян, испонитель, композитор Микаел Восканян, а также и другие молодые артисты. Таким образом, оркестр прокладывает путь и для молодых талантов, предоставляя им возможность выступать на больших сценах.