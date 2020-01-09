В рейтинговом чемпионате Европы по стрельбе из Армении примут участие 6 девушек и 6 юношей

На чемпионате Европы по стрельбе в этом году Армению представят 12 участников.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал главный тренер сборной Армении Сейран Никогосян. До начала чемпионата Европы команда вместе с тренерским штабом с 9 по 22 февраля проведет учебно-тренировочные сборы в польском городе Вроцлав. Рейтинговый чемпионат Европы стартует 23 февраля во Вроцлаве. В нем примут участие 6 девушек и 6 юношей из Армении.

“Если нам удастся завоевать 4 путевки, будет очень хорошо”, - подчеркнул тренер сборной.

Стрелкам предстоит еще один рейтинговый турнир, который пройдет в мае в Чехии.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио. Они начнутся 24 июля и завершатся 9 августа. Около 11 тысяч спортсменов из 206 стран мира будут соревноваться в 33-х видах спорта. Токио примет Олимпийские игры во второй раз после 1964 года.