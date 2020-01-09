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В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов

В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов

В Канаде продали призовой лотерейный билет с крупнейшим в истории страны джекпотом на сумму 70 миллионов канадских долларов (более 53 миллионов долларов США). Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на Корпорацию лотерей и азартных игр Онтарио (OLG).

Как сообщается, призовой билет национальной лотереи Lotto Max был продан в городе Брамптон, расположенном в провинции Онтарио.

Помимо этого были разыграны шесть билетов с призом в один миллион канадских долларов (около 770 тысяч долларов США) каждый. Они также были приобретены в разных районах провинции Онтарио.

 

 




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