В день рождения Сергея Параджанова сотрудники музея режиссера вспоминают его, посетив его могилу

Режиссеру, сценаристу Сергей Параджанову, чьи фильмы “Цвет граната”, “Тени забытых предков”, “Легенда Сурамской крепости”, “Ашуг Кариб” и другие удостоились десятков наград, высокой оценки великих деятелей мирового киноискусства, 9 января исполнилось бы 96 лет.

Как передает Арменпресс, в день рождения Параджанова народного артиста Армянской ССР и Украинской ССР сотрудники его музея по традиции посещают пантеон в парке им. Комитаса, чтобы почтить память Параджанова.

В музей приезжают любители искусства, которые хотят ознакомиться с литературно-художественным наследием автора, увидеть интересные и уникальные коллажи, куклы, личные вещи, принадлежащие Параджанову.

В музее также демонстрируется восстановленная версия фильма режиссера “Цвет граната” и документальный фильм Патрика Казалса, посвященный Параджанову.

Сергей Параджанов родился 9 января 1924 года в Тифлисе. Окончив среднюю школу, поступил на строительный факультет Инженерного института железнодорожного транспорта Тифлиса.

Год спустя он ушел из института и поступил сразу в два вуза – на вокальное отделение Тбилисской консерватории и Танцевальное училище при оперном театре. Затем учится в Московской консерватории в классе Нина Дорлиак.

В 1946 году Параджанов поступил на режиссерский факультет Московского всероссийского государственного института кинематографии.

Дипломной работой Параджанова была короткометражная лента “Андриеш”. Спустя четыре года он вместе с режиссером Яковом Базеляном на киностудии им. А. Довженко с тем же сюжетом снимает полнометражную версию фильма с тем же названием.

Параджанов удостоен многочисленных отечественных и международных премий.