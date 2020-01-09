Мы служители и наше служение должны осуществлять максимально искренне: премьер- министр

Премьер-министр Никол Пашинян представляет функцию главы правительства исключительно в форме служения гражданам Республики Армения. Об этом премьер-министр отметил на заседании правительства, касаясь девиза “Армения - мой очаг, народ - моя семья”.

“Были комментарии, что идея этого девиза заключается в том, что глава государства получит статус “отца” народа. Я хочу напомнить, что в семье существуют не только отцы, есть дети, братья, сестры, и мы давно определили нашу идеологическую логику. Мы представляем функции главы правительства исключительно в форме служения гражданам РА. Мы не претендуем на то, чтобы быть отцом народа или не знаю еще кем, потому что считаем народ нашим работодателем. Мы служители и должны осуществлять наше служение максимально искренне, эффективно и до конца”, - как передает Арменпресс, сказал премьер-министр.