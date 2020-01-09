В Южной Корее выявили первый случай пневмонии, вызванной новым видом коронавируса

Первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым видом коронавируса, зафиксирован в Республике Корея. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в четверг национальный Центр контроля и профилактики заболеваний.

По его данным, 8 января в стране была госпитализирована 36-летняя гражданка КНР, прибывшая ранее в Южную Корею. Установлено, что с 13 по 17 декабря прошлого года она находилась в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай). Пациентка изолирована и находится под наблюдением врачей.

Вспышка неизвестного заболевания в городе Ухань была зафиксирована в конце декабря 2019 года. 5 января комитет по делам здравоохранения города сообщил, что число инфицированных неизвестной пневмонией в городе возросло до 59 человек, еще 163 находились на карантине. Еще 38 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге и один - в Сингапуре.

китайским медикам удалось обнаружить новый штамм коронавируса, вызвавший болезнь, симптомы которой схожи с симптомами пневмонии: лихорадка, отек горла и сильный кашель. Явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, не выявлено. Предполагается, что заболевшие могли заразиться, контактируя с животными и сырыми морепродуктами.