Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году пройдет без ведущего. Как передает Арменпресс, об этом говорится в кратком сообщении, размещенном в среду в Twitter Американской академии киноискусств, присуждающей "Оскар".

В микроблоге академии содержится обещание включить в программу церемонии "выступления звезд и сюрпризы". Однако обозначение ведущего вручения наград заключено в красный круг, перечеркнутый красной линией.

"Позвольте мне вместе с академией подтвердить сейчас, что в этом году снова не будет привычного ведущего", - приводит журнал The Hollywood Reporter слова члена руководства телекомпании ABC Кэри Берк.

На сайте академии пока не размещено официальное заявление на этот счет. В прошлом году это мероприятие впервые за 30 лет прошло без ведущего. Актер Кевин Харт был вынужден отказаться от роли ведущего после прозвучавших в его адрес обвинений в гомофобии.

В предыдущий раз вручение "Оскаров" без ведущего происходило в 1989 году, когда вместо вступительных слов был показан 11-минутный музыкальный киносюжет. В 1958 году церемонию вели сразу четыре ведущих, в 1987 году их было трое.

92-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. Номинанты будут оглашены 13 января.