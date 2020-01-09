Фердинанд Карапетян примет участие в рейтинговом турнире Тель-Авива

Член сборной Армении по дзюдо Фердинанд Карапетян примет участие в Гран-при Тель-Авива.

Как передает Арменпресс, турнир в израильском Тель-Авиве, который дает рейтинговые очки для участия в 32-х летних Олимпийских играх в Токио, состоится с 23 по 25 января.

Фердинанд Карапетян выступит в весовой категории 73 кг, в которой поборются 62 спортсмена.

Для Олимпийских игр в Токио дзюдоисты будут получать квоты согласно позиции, занимаемой в рейтинговой таблице Международной федерации. Она будет приведена в окончательный вид и опубликована 25 мая 2020 года. Право на участие в Играх получат спортсмены, занявшие первые 25 мест.

На данный момент Фердинанд Карапетян в рейтинге занимает 32-е место.