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Вице-премьер госсовета Китая посетит США для подписания торговой сделки

Вице-премьер госсовета Китая посетит США для подписания торговой сделки

Вице-премьер  Госсовета КНР Лю Хэ с 13-15 января совершит визит в США для подписания первой части торговой сделки, заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лэ Хэ с 13 по 15 января во главе делегации по торговой-экономическим вопросам отправится в Вашингтон для подписания с США первой части торговой сделки", - сообщил на брифинге Гао Фэн.

Китай и США 13 декабря объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости. 

 

 




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