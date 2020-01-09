Наступило время решений стратегических задач: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян 2019 год считает успешным. В начале заседания правительства премьер-министр отметил, что в 2018 - 2019 годах удалось решить все краткосрочные проблемы повестки, и 2020 год должен быть периодом решения стратегических задач.

“Я думаю, что 2020 год мы начали достаточно хорошо, и та обновленная концепция, которую мы предложили гражданам РА и не только гражданам РА, по сути, оправдала себя. В новогодние дни, вплоть до сих пор, туристы видны и на улицах Еревана и во всей Республике Армения. Цифры не обобщены, но как минимум визуальная картина именно такова. И нужно констатировать, что в этом совершенно не второстепенное значение имели те решения, которые мы приняли на площади Республики в связи с новогодними праздниками. И я думаю, что с учетом опыта 2018 - 2019 годов и того, что для нас, по сути, закончились цейтноты, планирование новогодних мероприятий следующего года нужно начать именно с сегодняшнего дня”, - сказал Никол Пашинян.

По словам главы правительства, такого рода инвестиции экономически оправдают себя. Никол Пашинян считает, что 2020 год в туристическом плане будет лучшим. Для этого есть все предпосылки. Вскоре начнутся рейсы бюджетных авиакомпаний в Армению, уже на следующей неделе однамиз них осуществит свой первый рейс. И этот процесс продолжается. Все это очень хорошо, но я хочу подчеркнуть то, что нам предстоит сделать, в частности, для повышения уровня обслуживания в нашей стране”,- сказал премьер-министр.