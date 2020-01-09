Посол Назарян вручил верительные грамоты Великому Магистру Суверенного Мальтийского ордена

Посол Карен Назарян 8 января вручил верительные грамоты Великому Магистру Суверенного Мальтийского ордена Фра Джакомо дала Торре дель Темпио ди Сангвинетто (Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto). Об этом Арменпресс сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

На встрече, последовавшей за официальной церемонией во Дворце магистров, находящемся в Риме, Карен Назарян передал Его Высочеству и членам Суверенного совета теплые приветствия и признательность политического руководства Армении и армянского народа за реализацию исторической миссии по содействию нуждающимся в Армении и в разных уголках мира.

Посол Назарян выразил готовность приложить все усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений в сферах здравоохранения, продовольственной безопасности, волонтерской деятельности, снижения рисков катастроф, реализации социальных программ, хорошей основой для чего является ратифицированное в прошлом году Арменией и Суверенным Мальтийским орденом двустороннее Соглашение о сотрудничестве.

Его Высочество высоко оценил отношения, сформировавшиеся на основе давних связей взаимодоверия, отметив, что идентичная христианская система ценностей является прочной основой для дальнейшего развития двусторонних дружественных отношений и выразил свое восхищение способностью армянского народа ценой жертв и преданности защищать веру и постоянно созидать свой прогресс и процветание.

В ходе встречи, в которой участвовали высокопоставленные члены правительства духовного Ордена, посол Назарян представил точку зрения официального Еревана относительно последних региональных развитий, высоко оценив подходы Суверенного Мальтийского ордена в вопросах предотвращения посягательств и преступлений против меньшинств на Ближнем Востоке, а также принятия четкой позиции в вопросе международного признания Геноцида армян.

Справка: Особенность исторических отношений с суверенным Мальтийским орденом (официальное название - Суверенный Военный (Рыцарский) Орден Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты) обусловлена глубокими христианскими корнями, борьбой за христианскую идентичность и ценности и всем историческим путем. Сегодняшние двусторонние отношения обусловлены также и особенностями Мальтийского ордена, как международной структуры, оказывающей аполитичную и гуманитарную помощь. После разрушительного землетрясения 1988 года Мальтийский орден осуществляет в Армении гуманитарные программы. С 23 января 2020 года вступит в силу Соглашение о сотрудничестве между Суверенным Военным Мальтийским орденом и Республикой Армения.