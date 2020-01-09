В Нигерии боевики вошли в город под видом военных и убили 20 солдат

По меньшей мере 20 солдат погибли и порядка 1 тыс. мирных жителей лишились жилья в результате нападения боевиков в городе Монгуно на северо-востоке Нигерии. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в военных кругах этой страны.

По данным агентства, группа боевиков, выдавая себя за военнослужащих, вошла в город Монгуно в штате Борно вечером 8 января. Они атаковали местные подразделения военных, а также разрушили около 750 жилых домов.

Представитель вооруженных сил Нигерии от комментариев отказался.

На севере и северо-востоке Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко харам". Ее боевики также совершают нападения на территории соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада. "Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По данным ООН, от рук "Боко харам" в Нигерии за последние 10 лет погибли 35 тыс. человек.