ГКС Армении подвела итоги деятельности в течение года

Государственная контрольная служба Армении подвела итоги основных работ, осуществленных в течение года. Как сообщили Арменпресс в ГКС РА, в рамках своих функций служба постоянно обеспечивала осуществление контрольных полномочий, возложенных на нее Конституцией и законами.

В целом, в течение года в органах системы государственного управления, государственных учреждениях и общинах было осуществлено около 100 контрольных функций (около трех десятков исследований, около 7 десятков мониторингов). В результате которых, по предварительным данным, выявлены нарушения различного характера, недостатки, несоответствия, злоупотребления или недостоверные расходы, оцененные рисковые цифровые показатели, незасчитанные договорные пени и т.д.

В результате исследований, проведенных Государственной контрольной службой РА, в связи с регламентацией различных процессов были зафиксированы также и случаи экономии госбюджета РА.

Контрольная функция осуществлялась с согласия премьер-министра РА, на основании поручений руководителя службы, а также заявлений-жалоб, публикаций в прессе и на других основаниях, представленных физическими и юридическими лицами РА.

Почти все справки, составленные в результате исследований, направлены в правоохранительные органы РА. Есть возбужденные уголовные дела, предъявлены обвинения.

Необходимо подчеркнуть, что в справках, составленных на основе некоторых проведенных исследований и мониторинга, имеются сведения, содержащие государственную и служебную тайну, которые не подлежат разглашению.

В целом, контрольные функции были осуществлены и осуществляются в Полиции РА, Службе национальной безопасности РА, Министерстве по чрезвычайным ситуациям РА, Министерстве обороны РА, Министерстве территориального управления и инфраструктур РА, в сфере приобретения аксессуаров для гемодиализа, Министерстве окружающей среды РА, КГД РА, Уголовно-исполнительной службе МЮ РА, Комитете по управлению государственным имуществом РА, Комитете гражданской авиации РА, Службе принудительного исполнения Министерства юстиции РА, Всеармянском фонде “Айастан”, В Фонде “Ереванский медицинский университет имени Мхитара Гераци”, в Фонде ”Национальный политехнический университет Армении”, в ГНКО “Национальный орган по аккредитации” Министерства экономики РА (экономического развития и инвестиций), в ГНКО “Агентство семян” Министерства сельского хозяйства РА, в ЗАО “Национальный институт здравоохранения имени академика С. Авдалбекяна” Министерства здравоохранения РА, в ЗАО “Джар” Водного комитета РА, в 6 компаниях водопользователей, в ЗАО “Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна”, в “Молодежном фонде Армении”, в Армянском государственном педагогическом университете им. Х. Абовяна, в Фонде “Восстановление запасов ишхана озера Севан и развитие рыбоводства”, в мэрии Еревана, муниципалитете Апарана Арагацотнской области РА, муниципалитетах Ехегнадзора и Вайка Вайоцдзорской области РА, муниципалитетах Талворик, Зартонк Армавирской области РА и Ранчпар Араратской области РА, Федерации футбола Армении, ЗАО “ТЭЦ”, ЗАО “Армавтокаян”, ЗАО “Армаэронавигация” и других подведомственных государству органах.

В некоторых случаях, в рамках исследования у контролируемого объекта, с целью обобщения информации, необходимой службе, были проведены встречные исследования и другой стороны сделки. Следует отметить, что в Министерстве экономики РА и других органах, вовлеченных в процессы осуществления государственной политики в инвестиционной сфере, было проведено исследование законности и эффективности деятельности правительства в сфере стимулирования инвестиций, в рамках которого была составлена справка и представлена премьер-министру РА. Исследование продолжается.

В течение года от граждан и юридических лиц в Государственную контрольную службу РА было направлено и зарегистрировано 753 заявления, 14 из которых - заявления, полученные электронным способом.

В общей сложности от граждан РА и из средств массовой информации поступило 50 запросов, всем был дан ответ.

Были приняты 163 гражданина, которым были даны устные разъяснения по представленным ими проблемам.

На сайте supervision.am внедрена услуга онлайн приема заявлений граждан, в результате чего граждане РА и иностранные граждане могут отправлять свои заявления-жалобы, запросы и предложения в онлайн-режиме, следить за ходом заявления и скачать ответ на заявление с сайта.

В управлении по приему граждан и заявлений действует “горячая линия”. За указанный период 171 гражданам были даны разъяснения по представленным ими проблемам.

В результате осуществления контроля были разработаны и представлены соответствующим компетентным органам также и разнообразные предложения по усовершенствованию и повышению эффективности законодательных реформ и дальнейших работ.

Параллельно с работами, проведенными в Государственной контрольной службе РА, были намечены также программы и приоритеты на 2020 год.

* С отчетами за первое и второе полугодия 2019 года Государственной контрольной службы РА можно ознакомиться на официальном сайте www.supervision.am по следующей ссылке: