Армения присоединилась к группе Помпиду

Армения стала 40-м членом Группы по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, функционирующей в рамках Совета Европы (группа Помпиду). Как передает Арменпресс, официальный сайт Совета Европы сообщил, что Армения стала членом Группы Помпиду с 1 января 2020 года.

Представитель Армении в Совете Европы Паруйр Ованнисян по этому поводу направил письмо генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович.

26 декабря правительство Армении одобрило предложение о членстве Армении в Группе по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, функционирующей в рамках Совета Европы (группа Помпиду).

Группа Помпиду является одним из специализированных межправительственных органов Совета Европы, имеет статус частичного соглашения. Группа состоит из 39 стран-членов и наблюдателей СЕ. В группу входят также и страны не члены СЕ, такие как Алжир, Тунис, Египет, Ливан, Иордания. Членский взнос группы Помпиду составляет 3,472 евро в год. Членский взнос нового члена группы Помпиду рассчитывается со дня его вступления.