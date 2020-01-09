Норайр Паносян арестован

Судья суда общей юрисдикции Еревана Гагик Погосян удовлетворил ходатайство об аресте бывшего начальника Инспекции по контролю законности аппарата Министерства юстиции Норайра Паносяна.

Как сообщает Арменпресс, адвокат Норайра Паносяна Тигран Атанесян в беседе с журналистами отметил, что он обжалует это решение.

Специальная следственная служба изменила статью обвинения бывшего начальника Инспекции по контролю за законностью аппарата Министерства юстиции Норайра Паносяна по части второй статьи 308 Уголовного кодекса - злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.

Ранее Следственный комитет сообщал, что были получены фактические данные о случаях злоупотребления должностными полномочиями Норайром Паносяном, занимавшим должность начальника инспекции по контролю законности аппарата Министерства юстиции РА и другими должностными лицами мэрии Еревана, в период, когда Грайр Товмасян занимал должность министра юстиции.