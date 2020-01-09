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Reuters: США в письме в СБ ООН заявили о готовности к переговорам с Ираном для деэскалации

Reuters: США в письме в СБ ООН заявили о готовности к переговорам с Ираном для деэскалации

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности письмо, в котором объяснила убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст документа.

В письме она отметила, что США "готовы без предварительных условий начать серьезные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

 

 




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