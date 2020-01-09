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Премьер-министр Армении отозвал Феликса Цолакяна из отпуска

Премьер-министр Армении отозвал Феликса Цолакяна из отпуска

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян отозван из отпуска. Как передает Арменпресс, решение премьер-министра Армении опубликовано на сайте правительства e-gov.am.

“Руководствуясь статьей 166 Трудового кодекса Республики Армения, министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян 8 января 2020 года отозван из минимального ежегодного отпуска”, - говорится в решении премьер-министра.




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