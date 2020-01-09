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В УИУ есть вакансии психологов

В УИУ есть вакансии психологов

Уголовно-исполнительная служба Министерства юстиции заявляет о необходимости пополнения вакантных должностей психологов в двух уголовно-исполнительных учреждениях. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

В частности, в УИУ “Горис” имеется один вакантный штат психолога и два штата - в уголовно-исполнительном учреждении “Армавир”.

Для того, чтобы занять указанные должности, необходимо высшее образование по психологии и соответствующий профессиональный трудовой стаж. Зарплата ведущего специалиста УИУ “Горис” (с ежемесячным единовременным денежным вознаграждением) составляет 178 тысяч 750 драмов, главных специалистов УИУ “Армавир” - 206 тысяч 210 драмов.

Для получения дополнительной информации желающие могут обратиться в отдел по работе с кадрами и персоналом уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции РА, по адресу г.  Ереван, пр. Аршакуняц  63, номер телефона: 060 37 37 55.




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