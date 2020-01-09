Время в Ереване: 11:07:36,   9 Январь

Король Норвегии Харальд V попал в больницу

Король Норвегии Харальд V попал в больницу

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован 8 января. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба норвежской королевской семьи.

"Его Величество король Харальд был в среду госпитализирован по причине головокружения. Никаких серьезных болезней у него не обнаружено", - говорится в сообщении.

"Ожидается, что его выпишут до выходных", - добавила пресс-служба.

В связи с недомоганием 87-летний король уйдет на больничный на две недели. В этот период исполнять его обязанности будет его сын, кронпринц Хокон.

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации