Я больше не выполняю обязанностей пресс-секретаря премьер-министра: Владимир Карапетян

Владимир Карапетян объявил, что больше не выполняет обязанностей пресс-секретаря премьер-министра Республики Армения. Как передает Арменпресс, об этом Владимир Карапетян написал на своей странице в Facebook.

“С сегодняшнего дня я больше не исполняю обязанности пресс-секретаря премьер-министра. Этот год работы в офисе премьер-министра Пашиняна был отличным опытом. Как и обещал перед назначением, я выполнял свою работу с удовольствием и преданностью. Я благодарен", - написал Карапетян.

На сайте правительства РА e-gov.am опубликовано решение премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении Владимира Карапетяна с должности пресс-секретаря премьер-министра.

“Руководствуясь ч. 10 ст. 9 Закона РА “Об общественной службе”, освободить Владимира Карапетяна от должности пресс-секретаря премьер-министра”, - говорится в указе премьер-министра Армении.