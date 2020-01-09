Генсек ООН заявил, что воодушевлен признаками деэскалации в Персидском заливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш воодушевлен признаками деэскалации конфликта между Ираном и США. Как передает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мирная жизнь - наша самая главная ценность. Это результат тяжелой работы, который мы не должны воспринимать как должное", - отметил он.

"Я воодушевлен признаками того, что эскалация конфликта в регионе Персидского залива постепенно прекращается. Мир не может допустить новой войны", - подчеркнул генсек.