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Генсек ООН заявил, что воодушевлен признаками деэскалации в Персидском заливе

Генсек ООН заявил, что воодушевлен признаками деэскалации в Персидском заливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш воодушевлен признаками деэскалации конфликта между Ираном и США. Как передает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мирная жизнь - наша самая главная ценность. Это результат тяжелой работы, который мы не должны воспринимать как должное", - отметил он.

"Я воодушевлен признаками того, что эскалация конфликта в регионе Персидского залива постепенно прекращается. Мир не может допустить новой войны", - подчеркнул генсек.

 




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БелТА

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