ICAO просит воздерживаться от спекуляций относительно причин катастрофы самолета в Иране

Международная организация гражданской авиации (ICAO) выражает соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в аэропорту Тегерана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном заявлении организации.

В ICAO также добавили, что руководство организации "подчеркивает необходимость воздерживаться от каких-либо спекуляций относительно причин этой трагедии до окончания расследования".

Кроме того, в ICAO добавили, что поддерживают контакты с соответствующими государствами и в случае необходимости готовы оказать им помощь.