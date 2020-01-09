Автомобиль марки “Mercedes CLS” перевернулся в овраг: водитель отказался от госпитализации

8-го января в 22:37 в службу “911” поступила информация, что возле ремонтируемого моста на автодороге Егвард-Ереван произошло ДТП. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что на 2-ом км автодороги Егвард-Ереван автомобиль марки “Mercedes CLS” (водитель Мхитар А. 1989 г.р.) выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся в овраг на глубину около 7 метров.

Сотрудники скорой помощи на месте оказали необходимую медицинскую помощь водителю, который отказался от госпитализации.