После 15 января в Армении будет наблюдаться определенное повышение температуры воздуха

Начальник метеорологического центра гидрометеослужбы МЧС РА Гагик Суренян продолжающиеся в Армении теплые и сухие дни считает крайне тревожными.

Как передает Арменпресс, Гагик Суренян сделал запись об этом на своей странице в Facebook. “Высота снежного покрова в горных районах республики, по сравнению с теми же днями прошлого года, в три раза и в четыре раза меньше, а в отдельных горных районах снежный покров вообще отсутствует. Температура воздуха продолжает оставаться выше климатической нормы на 3 - 5 градусов. В ближайшие 10 дней на территории республики не ожидаются ни серьезные осадки, ни понижение температуры, более того, после 15 января будет наблюдаться определенное повышение температуры воздуха”, - написал Гагик Суренян.