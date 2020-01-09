Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 08 : 00 часов 9-го января в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Перевал Варденяц со стороны Гегаркуникской области и автодорога Сотк-Карвачар труднопроходимы для грузовых автомобилей.

О Ларсе

Арменпресс передает, что согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.