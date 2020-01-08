Министерство по ЧС Армении сообщает, что 8-го января по положению на 21:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как передает Арменпресс, Варденяцский перевал (со стороны Гегаркуникского марза) и автодорога Сотк-Карвачар труднопроходимы для грузовиков.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.