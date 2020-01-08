Жертв нет, новые санкции и призыв к миру: обращение Трампа

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации в связи с атаками Ирана на американские военные базы в Ираке. Как сообщает Арменпресс, он заявил, что в результате ракетных ударов американцы не пострадали.

"У нас нет пострадавших. Все наши солдаты - в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб", - заявил Трамп.

Также Трамп отметил, что Тегеран не будет иметь ядерное оружие, пока он находится у власти. Он заявил, что Вашингтон введет новые экономические санкции против Тегерана.

“Странам-участницам соглашения с Ираном по атому необходимо осознать реалии и выйти из него”, - заявил президент США. Трамп считает, что все стороны, вместо того, чтобы заниматься СВПД, должны "работать над новым соглашением, которое сделает мир безопаснее".

Он заявил, что обратится к НАТО с просьбой активнее участвовать в происходящих на Ближнем Востоке процессах.

"Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которое вы заслуживаете", — обратился Трамп к гражданам и руководству Ирана.

После около десятиминутного обращения глава Белого дома удалился, отказавшись ответить на вопросы журналистов.