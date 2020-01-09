Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция может оказаться в новой точке напряженности

“Турция сегодня заявляет, что обеспокоена обострением американо-иранской напряженности в регионе. Даже было заявлено, что “превращение Ирака в зону конфликта повредит миру и стабильности как в Ираке, так и в регионе”. Затем прозвучал призыв ко всем заинтересованным сторонам сделать приоритет дипломатическому урегулированию.

Как говорится, этот призыв был бы очень забавным, если бы ситуация не была столь опасна. Турция, демонстрирующая беспокойство, тем не менее, открывает еще один фронт конфликта, направив свои вооруженные силы в Ливию. Конечно, формально, президент Турции провел телефонный разговор с президентом США, в ходе которого был обсужден ряд региональных вопросов, в частности, события в Ливии и Сирии. То есть, Анкара даже в этот напряженный момент, когда может вспыхнуть война между США и ИРИ, обсуждает свои расширяющиеся возможности.

В начале января этого года парламент Турции одобрил законопроект, предусматривающий отправку турецких военных в Ливию (184 из 509 депутатов проголосовали против, 325 - за). Было отмечено, что ранее Ливия официально попросила Турцию “оказать воздушную, сухопутную и морскую помощь, чтобы отразить атаку восточных сил из столицы Триполи”. В свою очередь президент Турции заявил, что хочет отправить в Ливию армию для поддержки ее президента, который борется с генералом Хафтар Халифой.

Эти масштабы не одобрили Москва и Тегеран”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.