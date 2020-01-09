Газета “Айастани Анрапетутюн”: Конфликт США - Иран поставил страны перед выбором

“После убийства в Багдаде генерала КСИР Ирана Касема Сулеймани ситуация максимально напряжена не только в регионе, но и в мире. Десятки стран, без заявлений, переходят по разные стороны в ожидании большого столкновения, каждая пытается на этом фоне рассматривать и свои интересы. Конечно, есть и нейтральные страны, со своей территорией и своей внутренней жизнью, часть из них не видит каких-либо проблем, связанных с мировыми изменениями, поэтому они им безразличны, а часть нейтральна, имея партнерские отношения и различные интересы с каждой из конфликтующих сторон США – ИРИ.

Ситуация очень опасна. Мы согласны с мнением аналитиков, которые утверждают, что США сегодня ближе к войне с Ираном, чем когда-либо за последние 40 лет. Об этом говорил и бывший министр обороны США и бывший директор ЦРУ Леон Панетта.

В вопросе антииранской политики однозначную поддержку США выразили только Израиль и Великобритания, пообещав поддержать войну с Ираном. Однако, когда президент США пригрозил немедленно и жестко нанести удары по 52 целям, имеющим большое значение для Ирана и иранской культуры (число 52 символизирует 52 американца, взятых в заложники Ираном более 40 лет назад), официальный Лондон отказался поддержать эту операцию. Напомним, что такие прецеденты - подобные удары уже были нанесены Ираку и Сирии. США не поддерживает и ЕС, госсекретарь США раскритиковал европейцев за недостаточную поддержку операции по убийству Касема Сулеймани. И сегодня ЕС не согласен с введением санкций против Ирана, тем более воюя. Противоречия ЕС-США начались после вторжения Турции на территорию Сирии”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.