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Никол Пашинян поздравил Курца по случаю назначения на должность федерального канцлера Австрии

Никол Пашинян поздравил Курца по случаю назначения на должность федерального канцлера Австрии

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Себастьяну Курцу по случаю назначения на должность федерального канцлера Австрийской Республики. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

Сердечно поздравляю Вас с назначением на должность федерального канцлера Австрийской Республики.

Уверен, что вотум доверия, данный Вам дружественным народом Австрии, наилучшим образом послужит реализации целей возгляемого Вами правительства.

С теплотой помню нашу встречу в Вене в марте прошлого года. Надеюсь, что под Вашим руководством дружественные отношения между нашими правительствами будут еще более расширяться на благо армянского и австрийского народов.

Желаю Вам успехов в выполнении своей ответственной миссии, а дружественному народу Австрии - дальнейшего прогресса и процветания”.




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