Премьер-министр Армении направил поздравительное послание председателю правительства Испании

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю правительства Королевства Испания Педро Санчесу по случаю переизбрания. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Поздравляю Вас с переизбранием на пост председателя правительства Королевства Испания и желаю новых успехов в Вашей ответственной миссии.

Армения придает большое значение регулярному развитию и расширению дружественных отношений с Испанией на благо наших народов.

Высоко ценю роль Испании в укреплении связей между Арменией и Евросоюзом и надеюсь, что в будущем она будет ознаменована новыми достижениями”.