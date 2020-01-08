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Премьер-министр Армении направил поздравительное послание председателю правительства Испании

Премьер-министр Армении направил поздравительное послание председателю правительства Испании

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю правительства Королевства Испания Педро Санчесу по случаю переизбрания. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

Поздравляю Вас с переизбранием на пост председателя правительства Королевства Испания и желаю новых успехов в Вашей ответственной миссии.

Армения придает большое значение регулярному развитию и расширению дружественных отношений с Испанией на благо наших народов.

Высоко ценю роль Испании в укреплении связей между Арменией и Евросоюзом и надеюсь, что в будущем она будет ознаменована новыми достижениями”.




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