В повестку дня первого в этом году заседания правительства включено 19 вопросов

Первое заседание правительства Армении в 2020 году состоится 9 января. Как сообщает Арменпресс, в повестку дня заседания пока что включено 19 вопросов.

Один из них будет обсужден тайно, по 3 вопросам будут представлены доклады, а остальные вопросы - без докладов.

Не исключено, что вопросы повестки дня увеличатся до начала заседания.