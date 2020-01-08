В повестку дня первого в этом году заседания правительства включено 19 вопросов
Первое заседание правительства Армении в 2020 году состоится 9 января. Как сообщает Арменпресс, в повестку дня заседания пока что включено 19 вопросов.
Один из них будет обсужден тайно, по 3 вопросам будут представлены доклады, а остальные вопросы - без докладов.
Не исключено, что вопросы повестки дня увеличатся до начала заседания.
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